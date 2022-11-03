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НовостиПроисшествия3 ноября 2022 6:37

В Туапсе таможенники выявили табачную продукцию без акцизных марок на 153 тысячи рублей

Все пачки изъяли
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: таможня Краснодара

Фото: таможня Краснодара

Таможенники совместно с кинологами провели проверку в табачных павильонах Туапсе. В одной из точек было найдено 1711 пачек табачной продукции иностранного производства, а также производства стран ЕАЭС без акцизных российских марок. Документы на обнаруженную табачную продукцию предприниматель не представил.

– Обнаруженная табачная продукция, реализуемая с нарушением требований, установленных правом ЕАЭС и законодательством РФ в сфере таможенного регулирования, изъята из оборота. В отношении индивидуального предпринимателя назначена выездная таможенная проверка, – отметила заместитель начальника таможни Янина Окорокова.

По данному факту будут возбуждены дела об административных правонарушениях. Предпринимателям грозят штрафы.