«Дружба» 4 ноября сыграет на своем поле с ФК «Ессентуки». Фото пресс-служба ФК «Дружба»

Майкопская «Дружба» 4 ноября сыграет с ФК «Ессентуки»из Ставропольского края. Матч состоится на адыгейском стадионе в 15 часов.

- Футбольный матч состоится в рамках 16-го тура Первенства России по футболу среди команд 2-й лиги сезона 2022-2023 годов в группе 1, - рассказали в пресс-службе ФК «Дружба».

Напомним, что прошлый матч завершился для майкопского клуба поражением. «Дружба» проиграла «Чайке» со сетом 1:0.