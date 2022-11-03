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НовостиОбщество3 ноября 2022 6:55

Из больницы выписали еще одного пострадавшего при ЧС в Ейске

В медучреждениях остаются два пациента
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Два человека находятся в тяжелом состоянии

Два человека находятся в тяжелом состоянии

Из больницы выписали еще одного пациента после ЧП в Ейске, когда самолет Су-34 врезался в многоквартирный дом. На сегодняшний день в медицинских учреждениях остаются два пациента.

- В краевой клинической больнице №1 им. профессора С.В. Очаповского находится женщина в тяжелом стабильном состоянии, в детской краевой клинической больнице – ребенок в тяжелом состоянии, - отметили в оперштабе.

Пациентам оказывают необходимую медицинскую помощь для выздоровления и восстановления.