«Ночь искусств» в Адыгее пройдет 4 ноября

Вход в учреждения культуры сделали бесплатным

Традиционная ежегодная акция «Ночь искусств» пройдет в Адыгее 4 ноября, как и по всей стране. В этом году мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства и посвящены теме «Наши традиции».

– К акции присоединятся учреждения культуры Адыгеи. Культурные мероприятия пройдут в течение двух дней и будут бесплатными, – сообщили в минкультуры республики.

3 ноября мероприятия пройдут в Северокавказском филиале Государственного музея искусств народов Востока с 11 до 20 часов. В Адыгейской республиканской специальной библиотеке для слепых запланированы лекции с 13 до 16 часов, а в Адыгейской республиканской детской библиотеке – с 16 до 18 часов.

4 ноября культурные мероприятия, посвященные «Ночи искусств», ожидаются с 9 до 21 часа в Национальном музее Республики Адыгея, с 18 до 20 часов в Камерном музыкальном театре имени Ханаху и с 12 до 13 часов в большом зале Госфилармонии Адыгеи.

А Государственный оркестр русских народных инструментов «Русская удаль», например, бесплатно выступит с концертом.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Майкопе в День народного единства перекроют четыре улицы. Ограничение движения будет действовать 4 ноября с 8 до 16 часов вечера. Водителям следует заранее выбирать альтернативный маршрут.