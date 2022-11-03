Аgrokomplexshop.ru доставит продукты в праздники

Фотография предоставлена пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва активно развивает сервис продажи товаров повседневного спроса на онлайн-площадке agrokomplexshop.ru. В праздничные дни служба доставки интернет-магазина будет работать в усиленном режиме.

Сейчас продукты интернет-магазина доступны в городах Краснодар, Сочи, Адлер, Анапа, Геленджик, Новороссийск, Майкоп, Ростов-на-Дону, Шахты, Ставрополь, Пятигорск и станице Выселки.

«Для удобства покупателей в октябре мы обновили сайт agrokomplexshop.ru. Теперь пользователю станет проще получать информацию о наличии нужных товаров рядом с местом его нахождения. Это уже положительно влияет и на релевантность поиска, и на скорость доставки. Также благодаря доработке сайта стало проще присоединиться к системе лояльности фирменной сети «Агрокомплекс Выселковский» и зарегистрировать карту клиента», - сообщил руководитель интернет-магазина Станислав Глазунов.

Фотография предоставлена пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

Сейчас в ассортименте agrokomplexshop.ru более 9000 наименований товаров собственного производства «Агрокомплекса» и его партнёров, в том числе непродовольственных. На сайте представлен максимально широкий выбор товаров брендов «Агрокомплекс Выселковский», «Николаевские сыроварни», «LabinskBeef». Совсем скоро станут доступными к заказу сырокопчёные колбасы и деликатесы под новой торговой маркой «Медвёдовские традиции», которые добавят праздничного настроения даже самому обычному дню.

При заказе покупки на agrokomplexshop.ru на сумму от 1500 рублей доставка осуществляется бесплатно. В Краснодаре при использовании альтернативного способа получения товаров – через продуктомат - действует скидка. Заказы принимают с 8 утра до 20 часов вечера, последний заказ можно сделать в 19:30 часов. Время доставки – до двух часов от начала выполнения заказа. Наряду с сайтом работает удобное мобильное приложение.

Фотография предоставлена пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

По словам Глазунова, интернет-магазин готовится делать своим покупателям уникальные предложения продукции премиального качества. Например, в ноябре планируется запуск проекта по предзаказу мраморной говядины «Labinsk Beef» прямо с производства. Каждый покупатель будет иметь возможность сделать индивидуальный заказ на высококачественную говядину в необходимом объеме. Для любителей гриль-вечеринок будут учтены пожелания по наличию углей, решеток и специй.

А в ближайшие длинные выходные в интернет-магазине будут действовать специальные цены на ряд товаров, среди которых сыр Parmesan Gold«Николаевские сыроварни», колбасы варено-копченая Мраморная и вареная Мраморная, колбаски из мраморной говядины для жарки «Чевапчичи», а также колбаса Italiano с фенхелем и черным перцем. На сосиски Italiano с сыром будет действовать акция, по которой две пачки можно купить по цене одной.Подробности акций и размер скидок уточняйте на сайте agrokomplexshop.ru. Количество товара ограничено.