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НовостиПроисшествия3 ноября 2022 7:50

Под Краснодаром погибла водитель иномарки после столкновения с трактором

По факту ДТП проводится проверка
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: ГИБДД по краю

Фото: ГИБДД по краю

Смертельная авария случилась вечером 2 ноября. Под Краснодаром 68-летний водитель на тракторе «Джон Дир» с сельскохозяйственным плугом не выдержал безопасный боковой интервал и раздавил «Пежо». Водитель иномарки погибла.

- 43-летняя женщина на «Пежо» ехала по встречке. В результате ДТП водитель скончалась до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.