Под Краснодаром погибла водитель иномарки после столкновения с трактором

Фото: ГИБДД по краю

Смертельная авария случилась вечером 2 ноября. Под Краснодаром 68-летний водитель на тракторе «Джон Дир» с сельскохозяйственным плугом не выдержал безопасный боковой интервал и раздавил «Пежо». Водитель иномарки погибла.

- 43-летняя женщина на «Пежо» ехала по встречке. В результате ДТП водитель скончалась до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.