В Краснодаре центр оказания помощи семьям мобилизованных не будет работать 4, 5 и 6 ноября Фото из архива КП

В Краснодаре центр оказания помощи семьям мобилизованных не будет работать 4, 5 и 6 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Центр приостановит прием граждан в праздничные дни в честь Дня народного единства. Работа продолжится уже с 7 ноября.

Напомним, обратиться за помощью и оформить льготы семьи мобилизованных краснодарцев могут в МЦРП «Платформа» на улице Северной, 365. Специалисты принимают жителей по будням с 9:00 до 17:00 - перерыв с 12:30 до 13:30. В субботу установлен график с 10:00 до 15:00.

Уточнить информацию о работе центра также можно по телефону горячей линии - 8 (989) 822-19-56.