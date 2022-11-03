Водители ВАЗ и «Газели» выжили после жесткого столкновения на Кубани

Пострадавший доставлен в больницу

ДТП произошло 3 ноября в 5 часов утра в Каневском районе около станицы Чепигинской. Там лоб в лоб столкнулись автомобили ВАЗ и «Газель». Водители выжили.

- Водитель 1986 года рождения на «Газели» выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ-2107 под управлением мужчины 1997 года рождения. В результате ДТП водитель легковушки с травмами госпитализирован, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В соцсетях появилось видео, на котором видны искореженные машины. В настоящее время по факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.