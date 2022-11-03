На Кубани за сутки выявили 113 новых случаев заболевания COVID-19 Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 113 новых случаев заболевания COVID-19. С выздоровлением в регионе выписали 128 пациентов. Об этом сообщили в краевом оперативном штабе.

В Краснодаре получено 34 положительных результата, в Приморско-Ахтарском районе – 6, в Белореченском, Каневском, Тимашевском, Тихорецком и Сочи – по 5.

В Армавире, Красноармейском и Туапсинском муниципалитетах заболели по 4 жителя, в Выселковском, Динском, Калининском и Новороссийске - по 3, в Абинском, Белоглинском, Кореновском, Кущевском, Мостовском, Новопокровском, Северском и Староминском районах – по 2.

- В Анапе, Горячем Ключе, Апшеронском, Брюховецком, Кавказском, Курганинском, Усть-Лабинском и Щербиновском муниципалитетах по одному новому случаю коронавируса, - сообщили в региональном оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 5 человек. За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент.