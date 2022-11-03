На Кубани 23 тысяч выпускников 7 декабря напишут итоговое сочинение

Уже 7 декабря 2022 года кубанские школьники напишу итоговое сочинение. Фото: Архив "КП"

7 декабря 2022 года около 23 учеников одиннадцатых классов школ Кубани напишут итоговое сочинение или изложение: зачет по нему является допуском к ЕГЭ.

– Итоговое сочинение или изложение в 2022 году пройдет 7 декабря, на выполнение работы выделено 3 часа 55 минут. Темы работ станут известны за 15 минут до экзамена, – рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. – Работа оценивается по системе зачет или незачет. При получении зачета выпускники будут допущены к государственной итоговой аттестации: ЕГЭ. Те, кто получил незачет или не явился по уважительной причине, смогут написать итоговое сочинение или изложение 1 февраля и 3 мая 2023 года.

Темы итогового сочинения или изложения с 2022/2023 учебного года формируются из банка тем итогового сочинения. Он включает более полутора тысяч тем работ прошлых лет.

В каждый комплект тем итогового сочинения будут включены по две темы из каждого раздела банка: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека» и «Природа и культура в жизни человека».