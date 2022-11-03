Найти ответы на интересующие вопросы поможет сервис «Жизненные ситуации» Росреестра

Кадастровая палата Краснодарского края

Нередко возникают обстоятельства, при которых необходимо оперативно, в короткий срок получить важные сведения по конкретному запросу. В таком случае на помощь приходит электронный сервис «Жизненные ситуации» Росреестра. Эксперты Кадастровой палаты по Краснодарскому краю подробно рассказывают о том, как устроен сервис.

Сервис дает возможность получить информацию об условиях предоставления государственных услуг в соответствии с определенной жизненной ситуацией. Для получения необходимых сведений нужно заполнить специальную анкету правообладателя, которая предлагает ряд уточняющих вопросов.

Такой формат подразумевает внесение данных о виде лица подаваемого заявления (физическое или юридическое), форме и способе его предоставления (лично или через представителя).

«Сервис включает разнообразные способы подачи сведений, что позволяет выбрать именно тот формат, который наиболее всего подходит заявителю. Например, подать соответствующее заявление возможно в электронном формате или при личном обращении»,- отмечает заместитель директора-главный технолог Кадастровой палаты по Краснодарскому краю Андрей Власенко.

Далее необходимо выбрать нужный объект недвижимости и операцию над ним. Сервис предлагает следующие виды операций над объектом недвижимости:

- регистрация права собственности (ранее возникшее право, наследование, судебный акт);

- регистрация права собственности на основании договора купли-продажи, договора дарения, договора ренты (пожизненного содержания с иждивением);

- регистрация ипотеки;

- внесение сведений о ранее учтенном объекте;

- кадастровый учет изменений сведений об объекте;

- выдача информации из ЕГРН;

- реестровая и техническая ошибка.

В зависимости от выбранной операции, сервис определяет, какие заявления и документы необходимо подготовить для осуществления тех или иных действий. Сведения о документах, сформированных в соответствии с запросом заявителя, а также информация о самой услуге, ее стоимости (если таковая платная) и сроках оказания услуги автоматически вносятся в специальные таблицы в формате документа Word. Для более удобного восприятия данных документ возможно распечатать или сохранить в электронном виде.

Напоминаем, что получить дополнительную консультацию можно по номеру 8 (800) 100 34 34.