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НовостиОбщество3 ноября 2022 8:32

В Краснодаре 18-летний парень ограбил ребенка-инвалида на детской площадке

Возбуждено уголовное дело
Светлана ОВДЕЙ
Теперь парню грозит до четырех лет лишения свободы Фото из архива КП

Теперь парню грозит до четырех лет лишения свободы Фото из архива КП

В Краснодаре 18-летний парень ограбил ребенка-инвалида на детской площадке. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Все произошло на детской площадке по улице Чекистов. Как рассказала женщина, написавшая заявление в полицию, здесь ее сына с особенностями развития оскорбил и ударил неизвестный парень. После этого он выхватил из рук ее ребенка телефон и ушел.

Позже подозреваемого задержали – им оказался 18-летний местный житель.

- Со слов правонарушителя, ему якобы показалось, что потерпевший в шуточной форме высказался в его сторону, после чего он решился на противоправные действия, - сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.

Телефон подозреваемый успел сдать в ломбард и получить пять тысяч рублей. А деньги он потратил. Известно, что мобильник уже нашли и вернули владельцу.

Тем временем на подозреваемого завели уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.