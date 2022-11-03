Теперь парню грозит до четырех лет лишения свободы Фото из архива КП

В Краснодаре 18-летний парень ограбил ребенка-инвалида на детской площадке. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Все произошло на детской площадке по улице Чекистов. Как рассказала женщина, написавшая заявление в полицию, здесь ее сына с особенностями развития оскорбил и ударил неизвестный парень. После этого он выхватил из рук ее ребенка телефон и ушел.

Позже подозреваемого задержали – им оказался 18-летний местный житель.

- Со слов правонарушителя, ему якобы показалось, что потерпевший в шуточной форме высказался в его сторону, после чего он решился на противоправные действия, - сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.

Телефон подозреваемый успел сдать в ломбард и получить пять тысяч рублей. А деньги он потратил. Известно, что мобильник уже нашли и вернули владельцу.

Тем временем на подозреваемого завели уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.