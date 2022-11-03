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НовостиОбщество3 ноября 2022 8:45

Очередь на Керченскую паромную переправу сократилась до 150 грузовиков

Машины находятся на перехватывающих парковках
Светлана ОВДЕЙ
Сейчас в очереди стоят 150 грузовиков Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Сейчас в очереди стоят 150 грузовиков Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Очередь на Керченскую паромную переправу сократилась до 150 грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Автомобили ожидают переправы на перехватывающих парковках в Темрюкском районе. Здесь водителей обеспечивают горячим питанием, чаем и водой, работают пункты обогрева.

Напомним, проезд грузовиков к Керченской переправе частично ограничили с 27 октября. Сейчас добраться на пароме могут только машины, перевозящие грузы военного назначения, лекарства, специальные грузы, скоропортящиеся товары, технику для восстановления инфраструктуры и остальные товары первой необходимости.

Остальные большегрузы следуют по альтернативному маршруту либо пользуются железнодорожным транспортом.

- Эти меры позволят сократить время простоя большегрузного транспорта на подходах к Керченскому транспортному переходу и ускорить доставку социально значимых товаров, - отметили в Минтрансе РФ.