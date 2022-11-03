Подрядчика обязали устранить нарушения Фото из архива КП

В Краснодаре прокуратура нашла нарушения при ремонте улицы Российской. Об этом сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

Улицу Российскую ранее ремонтировали по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». При проверке прокуратура нашла нарушения в работе подрядчика.

- В частности, выявлены дефекты дорожного полотна и отсутствие пешеходных ограждений, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Сейчас ведомство подало иск в суд о признании незаконным бездействие подрядчика. После рассмотрения его обязали устранить нарушения.

- Результаты реального устранения нарушений находятся на особом контроле прокуратуры округа, - добавили в пресс-службе ведомства.