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НовостиОбщество3 ноября 2022 8:59

В Краснодаре прокуратура нашла нарушения при ремонте улицы Российской

Ведомство подало иск в суд
Светлана ОВДЕЙ
Подрядчика обязали устранить нарушения Фото из архива КП

Подрядчика обязали устранить нарушения Фото из архива КП

В Краснодаре прокуратура нашла нарушения при ремонте улицы Российской. Об этом сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

Улицу Российскую ранее ремонтировали по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». При проверке прокуратура нашла нарушения в работе подрядчика.

- В частности, выявлены дефекты дорожного полотна и отсутствие пешеходных ограждений, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Сейчас ведомство подало иск в суд о признании незаконным бездействие подрядчика. После рассмотрения его обязали устранить нарушения.

- Результаты реального устранения нарушений находятся на особом контроле прокуратуры округа, - добавили в пресс-службе ведомства.