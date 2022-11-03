Мужчина находится в больнице под охраной Фото из архива КП

В Туапсе мужчина убил бывшую возлюбленную за отказ жить с ним. Подозреваемый также ранил ножом ее приятеля. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла 1 ноября в одном из домов по улице Новицкого. Как установили следователи, женщина вместе с приятелем была у себя в квартире. Вечером они вышли на улицу, где встретили 42-летнего знакомого – бывшего сожителя женщины.

Мужчина попытался с ней поговорить и предложить вернуть прежние отношения. Но женщина отказалась. Тогда бывший возлюбленный достал нож и ударил ее в шею. После этого он напал на приятеля женщины, также ранив его в шею.

Пострадавшая женщина умерла. Ее же знакомый успел убежать и обратиться за помощью. Сам подозреваемый с места, где все произошло, ушел. Его задержали спустя немного времени.

- Фигурант причинил себе ножевое ранение, в связи с чем был госпитализирован, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Сейчас мужчина находится в больнице под охраной. Тем временем решается вопрос о заключении под стражу.

- По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Сочи мужчина написал предсмертную записку от имени убитой им сожительницы. Его будут судить.