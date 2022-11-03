Сбер поделился с другими компаниями своими HR-практиками

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк

В Краснодаре состоялась встреча с HR-директорами крупнейших организаций Кубани. Участники обсудили лучшие практики управления персоналом. Экспертами выступили лидеры направлений HR-команды Сбера.

С приветственным словом на мероприятии выступила управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко. Открывая встречу, она отметила важность обмена знаниями и опытом между HR-сотрудникам ведущих компаний.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Конечные результаты деятельности компании напрямую зависят от эффективности управления персоналом. Умение грамотно использовать кадровый потенциал сотрудников – навык сильного руководителя. Сбер обладает широким спектром HR-компетенций. У нас уникальная корпоративная культура, есть успешный опыт работы по формированию кадрового резерва из лучших студентов техникумов и вузов. Уверена, тот опыт, которым делятся сотрудники HR-блока Сбера, обязательно пригодится нашим партнерам».

Бизнес-партнер по управлению персоналом Сбера Елена Яковлева отметила, что в современном мире очень важно уметь быстро адаптироваться в новых, быстро изменяющихся и трудно прогнозируемых условиях. Для этого необходимо стать антихрупким человеком и научиться строить антихрупкие системы вокруг себя. По словам Елены Яковлевой, нужно развивать умение утилизировать случайности и ошибки для обучения и дальнейшего извлечения выгоды.

Кроме этого, на мероприятии рассказали о возможностях корпоративного конструктора медицинских решений, а также о том, как в Сбере отказались от бумажных носителей с помощью системы цифрового подписания всех кадровых документов.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк

По итогам встречи сформировано HR-сообщество Краснодарского края. Его члены будут на постоянной основе проводить очные встречи, обмениваться опытом и лучшими практиками.

Создание этого сообщества на территории Краснодарского края инициировала HR-директор Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова. Встречи специалистов в области управления персоналом уже проходят на Ставрополье. В других регионах ЮФО и СКФО также планируется создание HR-сообществ, членами которых станут представители крупнейших компаний.