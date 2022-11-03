На Кубани 3 ноября обещают дожди с мокрым снегом

Столбики термометров поднимутся до +10-15 градусов Фото из архива КП

На Кубани 3 ноября прогнозируют дожди с мокрым снегом. Погода в регионе ухудшится, сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, днем в отдельных районах пройдут сильные дожди с грозами. А в предгорье и горах может пойти мокрый снег.

- Порывы ветра местами достигнут 12-14 метров в секунду. Температура воздуха днем +10…15°, в горах ночью - +3…8°, - сообщили в краснодарском гидрометцентре.

Ранее жителей Кубани предупредили о дождливом ноябре. В последний осенний месяц в регионе также будет ветрено.