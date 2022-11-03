В соцсетях распространяли фейковую информацию Фото: t.me/opershtab23

В оперштабе Кубани заявили, что не оставят без жилья пострадавших после ЧП в Ейске. Ранее в соцсетях начали распространять фейковую информацию.

В сообщении говорилось, что специалисты настаивают на сносе части. При этом жильцов многоэтажки якобы оставят без квартир.

На самом деле по результатам обследования решено частично разобрать второй и четвертый подъезды и полностью третий. После этого их будут отстраивать заново.

- Специалисты готовят проект восстановления пострадавших подъездов. Всего предстоит отстроить 7 тысяч квадратных метров, - сообщили в региональном оперштабе.

Уточняется, что на время восстановления пострадавших квартир жильцов обеспечат бесплатным проживанием и трехразовым питанием.