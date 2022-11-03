Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 ноября 2022 10:09

76-летний мужчина погиб при пожаре в Гулькевичском районе Кубани

Следователи проводят проверку
Светлана ОВДЕЙ
Возгорание заметили соседи, которые и вызвали спасателей Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Возгорание заметили соседи, которые и вызвали спасателей Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

76-летний мужчина погиб при пожаре в Гулькевичском районе Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла 1 ноября в селе Майкопском. Огонь охватил одну из комнат дома по улице Советской. Возгорание и клубы дыма заметили соседи, которые и вызвали на место пожарных.

После локализации возгорания спасатели нашли тело погибшего мужчины. Предварительно, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

- Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По окончанию проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что двое рабочих погибли после взрыва на заводе в Армавире. Возбуждено уголовное дело.