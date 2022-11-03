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НовостиОбщество3 ноября 2022 10:19

В центре Сочи 5 ноября перекроют дороги для проведения марафона

Ограничения введут с 06:00 до 14:00
Светлана ОВДЕЙ
В Сочи 5 ноября пройдет легкоатлетический марафон Фото: sochi.ru

В Сочи 5 ноября пройдет легкоатлетический марафон Фото: sochi.ru

В центре Сочи 5 ноября перекроют дороги для проведения марафона. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Участники легкоатлетического марафона стартуют от исторического здания Морского вокзала, пробегут вблизи парка «Дендрарий», Зимнего театра, парка «Ривьера», морской набережной.

Так, с 06:00 до 14:00 водители частного и общественного транспорта не смогут проехать по улицам Горького, Орджоникидзе, Черноморской, Воровского, Парковой, Конституции, Егорова и Курортному проспекту.

- Также на время проведения мероприятия будут изменены схемы маршрутов регулярных перевозок города, - уточнили в пресс-службе администрации Сочи.

Полный список маршрутов общественного транспорта, которые будут временно изменены, размещен на сайте мэрии города-курорта.