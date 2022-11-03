Отопление включили в шести детсадах и 12 школах Фото: Мария ЛЕНЦ

Отопление включили в детсадах и школах Кореновского района Кубани. Об этом сообщили на совещании по вопросу теплоснабжения соцобъектов и многоквартирных домов муниципалитета.

Отопление уже включили почти во всех соцучреждениях других районов края. В Кореновском же муниципалитете школы и детсады пока оставались без тепла.

- Здесь шесть детских садов и 13 школ не обеспечивали теплоснабжением по причине задолженности компании. Долг - 20 миллионов рублей, из которых 8 миллионов рублей в судебных разбирательствах, - сказал начальник управления инженерной инфраструктуры ТЭК и ЖКХ министерства края Вячеслав Шапошник.

Участники совещания пришли к соглашению, что ресурсоснабжающая компания погасит долг до конца декабря. Уже 3 ноября в школах и детсадах Кореновского района включили отопление. Одно из учреждений обеспечат теплом до конца дня.