Жителям помогают с оформлением документов, выплат, поиском работы Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Информационный центр для жителей новых регионов РФ открыли в Туапсинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Муниципалитет уже принял более 800 человек. Они находятся в четырех пунктах временного размещения.

Теперь для прибывших на Кубань из новых регионов заработал информационный центр. Помощь здесь оказывают сотрудники администрации, миграционной службы, центра занятости, пенсионного фонда, управления соцзащиты населения, МФЦ, управления образования, нотариус и переводчик.

Специалисты принимают документы для выдачи паспорта РФ, пенсионного удостоверения, помогают оформить выплаты желающим, найти работу, сменить SIM-карту, открыть банковский счет, помочь устроить детей в школы.

Всего в Краснодарский край прибыли более десяти тысяч жителей Херсонской и Запорожской областей. Они находятся в пунктах размещения, организованных в здравницах Анапы, Темрюкского и Туапсинского районов.