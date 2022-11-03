Всего казаки Кубани передали свыше 530 тонн гуманитарной помощи Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 25 тонн гумпомощи передали казаки Кубани участникам спецоперации на Украине. Необходимые продукты и вещи передали жителям Донбасса и бойцам бригады «Кубань». Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Очередную партию помощи собрали представители Армавирского, Майкопского, Тихорецкого, Новопокровского, Старовеличковского, Мостовского казачьих обществ. В города ДНР и ЛНР привезли продукты, воду, средства гигиены, медикаменты, теплые вещи.

Участникам спецоперации также передали рисунки и письма от школьников с пожеланиями победы, генераторы, бензопилы и другие инструменты и технические средства.

- Всего с момента начала спецоперации доставили более 530 тонн гуманитарной помощи. Следующие партии направим в ближайшее время, - отметил замглавы региона, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Уточняется, что казаки также помогают семьям добровольцев и мобилизованных – например, заготавливают дрова, косят траву, подготавливают участки к зиме.