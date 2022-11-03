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НовостиОбщество3 ноября 2022 12:06

В Майкопе в День народного единства пройдет праздничный концерт и ярмарка

Посетители мероприятия с размахом отметят праздник
Валерия ГОДОВНИКОВА
4 ноября на площади Дружбы местных жителей ждет насыщенная праздничная программа. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

4 ноября на площади Дружбы местных жителей ждет насыщенная праздничная программа. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

В Майкопе широко отметят День народного единства. 4 ноября на площади Дружбы местных жителей ждет насыщенная праздничная программа.

- Для гостей праздника выступят Государственный ансамбль народной песни и танца Адыгеи «Исламей», эстрадный ансамбль Государственной филармонии Республики Адыгея «Оштен», ансамбль «Ащэмэз», ансамбль адыгского танца «Синдика», образцовый детский ансамбль адыгского танца «Зори Майкопа», МБУК «Центр развития современного искусства «Шпаргалка» и другие творческие коллективы, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Кроме того, на площади будет организована выставка-ярмарка. У посетителей будет возможность купить уникальные изделия ручной работы. Мастера представят изделия из кожи, украшения, костюмы народов РА и многое другое.