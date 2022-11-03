Рыжего кота на дерево загнали шакалы Фото: t.me/alekseioderov

В Новороссийске спасатели помогли коту, просидевшему четыре дня на дереве. Об этом сообщил начальник городской службы спасения Алексей Одеров.

Испуганному пушистику помогли в поселке Борисовка. Спасателей вызвала хозяйка кота, которая рассказала, что животное уже четыре дня не может спуститься с дерева.

Как оказалось, сюда его загнали шакалы. Сильно испугавшись, рыжий пушистик боялся пошевелиться и провел на дереве несколько дней.

- Спасатели при помощи приставной лестницы добрались до котика и спустили его на землю, - рассказал Алексей Одеров.

Пушистика сразу передали хозяйке Фото: t.me/alekseioderov

Сейчас кот находится в надежных руках – животное сразу передали хозяйке.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что в Новороссийске спасатели достали застрявшую между камней косулю. Животное не могло самостоятельно выбраться. А после операции спасения на теле косули обнаружили раны.