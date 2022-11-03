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НовостиОбщество3 ноября 2022 12:58

Для краснодарцев выпустили фирменные стикеры ко Дню народного единства

Их подготовила редакция «Краснодарских известий»
Светлана ОВДЕЙ
Фирменные стикеры, выпущенные в преддверии Дня народного единства

Фирменные стикеры, выпущенные в преддверии Дня народного единства

Для краснодарцев выпустили фирменные стикеры ко Дню народного единства. Их подготовила редакция «Краснодарских известий».

Использовать стикеры пользователи могут в сообщениях в telegram. Отмечается, что фирменный стикерпак, выпущенный к празднику, будет актуален не только 4 ноября.

- Патриотичные стикеры дадут возможность без слов показать собеседнику в мессенджере, что наша сила - в единстве, - отметили в редакции «Краснодарских известий».

Установить стикеры можно, перейдя по ссылке в мессенджере.