Фирменные стикеры, выпущенные в преддверии Дня народного единства

Для краснодарцев выпустили фирменные стикеры ко Дню народного единства. Их подготовила редакция «Краснодарских известий».

Использовать стикеры пользователи могут в сообщениях в telegram. Отмечается, что фирменный стикерпак, выпущенный к празднику, будет актуален не только 4 ноября.

- Патриотичные стикеры дадут возможность без слов показать собеседнику в мессенджере, что наша сила - в единстве, - отметили в редакции «Краснодарских известий».

Установить стикеры можно, перейдя по ссылке в мессенджере.