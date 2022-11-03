В Краснодаре ищут подрядчика для строительства подземного перехода в районе ККБ №2 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре ищут подрядчиков для ремонта улиц Симферопольской и Циолковского. В краевом центре также планируют построить подземный переход в районе ККБ № 2. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, уже 11 ноября пройдет конкурс по выбору подрядчика для ремонта проезда от улицы Симферопольской до улицы им. Демуса и участка улицы Симферопольской от Новороссийской до Уральской. Заявки принимают до 9 ноября.

Подрядчика для ремонта улицы им. Циолковского - от улицы им. Гастелло до улицы им. Репина - определят 14 ноября. Подать заявку можно до 10 ноября.

Конкурс по выбору подрядчика для строительства подземного перехода через улицу Красных Партизан в районе ККБ № 2 пройдет 14 ноября. Заявки принимают до 10 ноября.

- Гравийный участок на Циолковского заасфальтируем, сделаем хороший подъезд к детскому саду, на Симферопольской расширим число полос для движения транспорта, а в районе 2-й краевой больницы по просьбам жителей построим подземный переход через ул. Красных Партизан. Рассчитываю, что конкурсы пройдут успешно и уже в декабре на этих объектах начнутся работы, - отметил замглавы города Владимир Архипов.

Перечень документов для участия в конкурсе по выбору подрядчиков размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru.