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НовостиОбщество3 ноября 2022 13:32

Самолет, летевший в Уфу, вернули в аэропорт Сочи из-за трещины на лобовом стекле

Пассажиры воздушного судна находятся в зоне ожидания
Светлана ОВДЕЙ
Пассажиры рейса находятся в зоне ожидания Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Пассажиры рейса находятся в зоне ожидания Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Самолет, летевший в Уфу, вернули в аэропорт Сочи. Причиной стала трещина на лобовом стекле, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

- Командир воздушного судна а/к «Северный ветер» принял решение после взлета вернуться на аэродром по причине образования трещины на лобовом стекле, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Самолет благополучно приземлился уже в 14:43. Всех пассажиров рейса разместили в зоне ожидания вылета. Они будут находиться здесь до конца проверки систем воздушного судна.