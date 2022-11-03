Самолет, летевший в Уфу, вернули в аэропорт Сочи из-за трещины на лобовом стекле

Пассажиры рейса находятся в зоне ожидания Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Самолет, летевший в Уфу, вернули в аэропорт Сочи. Причиной стала трещина на лобовом стекле, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

- Командир воздушного судна а/к «Северный ветер» принял решение после взлета вернуться на аэродром по причине образования трещины на лобовом стекле, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Самолет благополучно приземлился уже в 14:43. Всех пассажиров рейса разместили в зоне ожидания вылета. Они будут находиться здесь до конца проверки систем воздушного судна.