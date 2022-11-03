Легковушка влетела в бетонный забор, проломив его Фото: пресс-служба ГИБДД УВД Сочи

В Сочи водитель на ВАЗ сбил лошадь и погиб, влетев в забор. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД УВД города.

Смертельная авария произошла ночью 3 ноября. Ближе к 00:05 41-летний водитель проезжал на ВАЗ по улице Цамжапх в Лазаревском районе. Не заметив на дороге лошадь, он не успел затормозить и сбил животное.

После этого машину занесло в бетонный забор – легковушка проломила ограждение.

- В результате ДТП водитель скончался до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УВД Сочи.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что под Краснодаром водитель иномарки погибла после столкновения с трактором. По факту ДТП проводится проверка.