Жители Кубани собрали более 16 млн рублей для участников СВО Фото: admkrai.krasnodar.ru

Жители Кубани собрали более 16 млн рублей для участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Средства перевели в рамках акции «Своих не бросаем». Уже более 16,6 миллиона рублей пожертвовали 1824 жителя и региональные организации. Деньги переводят на счет, открытый Кубанским казачьим войском.

На большую часть собранных денег – около 12 миллионов рублей – уже закупили необходимые вещи. Так, на 1,5 миллиона рублей приобрели 2380 пар утепленных сапог, на 9 миллионов - 2267 спальных мешков, на 728 тысяч – 1300 термоизоляционных ковриков, на 710 тысяч - 2367 флисовых балаклав.

Из закупленных вещей участникам СВО уже передали все сапоги и 467 спальных мешков. Совсем скоро доставят еще 1800 спальных мешков, балаклавы и термоизоляционные коврики.

- На данный момент организована работа по принятию заявок от воинских частей. Их рассмотрят на заседании комиссии Кубанского казачьего войска по распределению пожертвований, - сказал заместитель атамана Кубанского казачьего войска Максим Медянников.

Напомним, перевести деньги можно, отсканировав специальный QR-код. Для этого нужно навести камеру телефона на картинку и ввести сумму в появившемся окне. Сделать перевод также можно в личном кабинете в приложении банка.