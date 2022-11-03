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НовостиОбщество3 ноября 2022 15:01

Жителей Майкопа предупредили о телефонных мошенниках, выманивающих деньги от имени следователей

Представившись сотрудниками СУ СК республики, они просят данные банковских карт
Светлана ОВДЕЙ
Жителей просят не предоставлять данные карт Фото из архива КП

Жителей просят не предоставлять данные карт Фото из архива КП

Жителей Майкопа предупредили о телефонных мошенниках, выманивающих деньги от имени следователей. За два месяца не раз фиксировались подобные случаи. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Мошенники, позвонив жертве, представляются сотрудниками следственного управления СК. После этого они узнают информацию о банковских картах и требуют снять или перевести деньги. При этом звонок у жителей определяется как входящий со стационарных номеров следственного отдела Майкопа. Мошенникам удается сделать это с помощью специального программного обеспечения.

- Требования о перечислении денег, операций по счетам и предоставлении данных банковских карт или счетов являются незаконными. Следователи СК РФ, на которых возложены обязанности по проведению предварительного следствия, производят вызов граждан в порядке, установленном законодательством. При этом должностное лицо никогда не требует по телефону предоставления персональных данных и банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Жителей, столкнувшихся с подобными случаями, просят не называть данные и сразу прекратить разговор с мошенниками.

Для того чтобы убедиться, что к вам обращаются должностные лица, позвоните в следственное управление по телефону 8 (8772) 56-04-20 или в следственный отдел Майкопа по телефону 8 (8772) 52-22-87, - добавили в ведомстве.