Жителей просят не предоставлять данные карт Фото из архива КП

Жителей Майкопа предупредили о телефонных мошенниках, выманивающих деньги от имени следователей. За два месяца не раз фиксировались подобные случаи. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Мошенники, позвонив жертве, представляются сотрудниками следственного управления СК. После этого они узнают информацию о банковских картах и требуют снять или перевести деньги. При этом звонок у жителей определяется как входящий со стационарных номеров следственного отдела Майкопа. Мошенникам удается сделать это с помощью специального программного обеспечения.

- Требования о перечислении денег, операций по счетам и предоставлении данных банковских карт или счетов являются незаконными. Следователи СК РФ, на которых возложены обязанности по проведению предварительного следствия, производят вызов граждан в порядке, установленном законодательством. При этом должностное лицо никогда не требует по телефону предоставления персональных данных и банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Жителей, столкнувшихся с подобными случаями, просят не называть данные и сразу прекратить разговор с мошенниками.

Для того чтобы убедиться, что к вам обращаются должностные лица, позвоните в следственное управление по телефону 8 (8772) 56-04-20 или в следственный отдел Майкопа по телефону 8 (8772) 52-22-87, - добавили в ведомстве.