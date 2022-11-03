Орлята изучат историю подвига молодогвардейцев.

В ходе программы школьники изучат подвиг молодогвардейцев, получат новые исторические знания.

В «Орленок» приехали 150 мальчишек и девчонок из 15 субъектов РФ – участники движения «Сила – в правде!». Это ребята, увлеченные историей своей страны, победители региональных исторических и гуманитарных конкурсов.

- Смысл смены заключается в изучении подвига Молодогвардейцев как исторического события. Орлята проведут анализ фактов Великой Отечественной войны, изучат закономерности, поймут причинно-следственные связи современной геополитической ситуации. Проект будет способствовать воспитанию чувства уважения ребят к героям прошлого и настоящего, побудит их к участию в патриотических акциях и мероприятиях, – прокомментировал директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

Основная идея программы – изучение истории подвига участников антифашисткой комсомольской организации «Молодая гвардия». Мальчишки и девчонки, специалисты «Орленка» и приглашенные эксперты объединятся в восемь поисковых команд. Вместе они будут заниматься проектной работой и представлением образов героев «Молодой гвардии» через актерское искусство, создавать туристический маршрут по Памятным местам Великого Подвига, изучать музыкальную культуру и литературное творчество военных лет, готовить музейную экспозицию, разрабатывать сценарий урока истории, постигать азы изобразительного искусства.

На протяжении трех недель мальчишки и девчонки будут принимать участие в открытых лекциях, кинопросмотрах, интеллектуальных играх.

Занятия для участников программы проведут эксперты Центра просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации, Музея Победы, Армавирского государственного педагогического университета, Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, Академии реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации, Московского педагогического государственного университета, Российского детско-юношеского центра, Кубанского государственного университета и РВИО (Российское военно-историческое общество).

На финальном этапе смены орлята презентуют итоги трехнедельной работы в поисковых командах.

Так, орлята представят театральную постановку на основе литературного произведения А. Фадеева «Молодая гвардия», продемонстрируют выставку творческих художественных работ, откроют музейную экспозицию, выпустят сборник стихов и песен, проведут уроки в орлятской школе, презентуют исторический маршрут «Дорогами смелых».

Итогом смены станет презентация детских инициатив по развитию объединений «Сила – в правде!» и «Сила – в знании!»