На Кубани перечислят выплаты мобилизованному жителю Фото: Евгения ГУСЕВА

Мобилизованному жителю Кубани, который не получил выплаты, перечислят деньги. Мужчина является жителем Староминского района. Его мобилизовали еще в первой половине октября. С этого времени средства так и не перечислили.

- Выплаты на счет мобилизованного будут перечислены, как только поступят необходимые для этого данные. На данный момент семье оказывают адресную помощь, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, что родственникам мобилизованного доставили продуктовый набор. Несовершеннолетний ребенок мужчины бесплатно питается в школе.

Кроме того, семья получает ежемесячную выплату на ребенка от 3 до 7 лет и ежеквартальное пособие. Сам мобилизованный как ветеран боевых действий ежемесячную выплату.

Ситуация находится на контроле администрации.