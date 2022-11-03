В Сочи достроили первую в микрорайоне Мамайка школу

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Сочи достроили школу в микрорайоне Мамайка. На следующей неделе там пройдут первые уроки. Эта школа единственная в микрорайоне.

- Здание рассчитано на 800 мест. Оно состоит из восьми корпусов. Для детей создали все необходимые условия, чтобы им было комфортно учиться и заниматься спортом, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что в школе будут работать разнообразные кружки и секции. Также творческие лаборатории и детское ТВ. Летом там откроется круглосуточный оздоровительный лагерь.

Кроме того, учебное заведение построили на участке площадью три гектара. Там разместили восемь учебных корпусов, спортивный хаб со стадионом, беговой дорожкой, полосой препятствий. Также площадкой для игровых видов, тренажерным комплексом.

В зданиях есть обеденный зал, библиотека, актовый зал на 300 мест и медицинский блок. Корпуса школы связаны между собой переходными галереями.