Сотрудник ФК «Краснодар» предстанет перед судом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские задержали сотрудника ФК «Краснодар». Мужчина предстанет перед судом 4 ноября, где рассмотрят два административных материала.

- Ранее в отношении мужчины проводили расследование. Дело возбудили по признакам административного правонарушения по статье побои. Полицейские установили фактическое местонахождение мужчины, так как ранее он не являлся в отдел полиции по вызову, - сообщил официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Уточняется, что во время общения с сотрудником ФК «Краснодар» полицейские потребовали его проехать в отдел. На законное требование мужчина оказал неповиновение. Из-за этого на него также составили административный протокол. Максимальное наказание, которое ему грозит, - арест на 15 суток.

Кроме того, уже в отделе полиции составили административный протокол по статье побои, который предусматривает штраф до 30 тысяч рублей, арест на 15 суток или обязательные работы сроком до 120 часов.