Кубань получила Гран-при на IV Международном маркетинговом конкурсе. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Бренд курортов Кубани получил Гран-при IV Международного маркетингового конкурса. Край признали лучшим в номинации «Брендинг территорий». Члены жюри приняли единогласное решение о присвоении приза.

- На участие в IV Международном маркетинговом конкурсе «PROбренд» в 2022 году поступило более 300 заявок. Их отправляли из России, Казахстана и Киргизии, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что гран-при получил врио главы министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий.