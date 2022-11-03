Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Губернатор Кубани поручил ускорить выплаты мобилизованным и добровольцам. Каждый участник специальной военной операции получит по 100 тысяч рублей.

- На данный момент 80% мобилизованных уже получили по 100 тысяч рублей. Всем добровольцам необходимо оказать такую же поддержку. Мы не должны делить защитников Отечества. Они отстаивают интересы страны. Также нельзя затягивать процесс выплат. Данную работу необходимо полностью завершить в течение недели, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что при необходимости всем семьям мобилизованных будут оказывать помощь. Для оперативного решения проблем военнослужащих и их семей в муниципалитеты направили специальную форму сбора данных. В нем отображается, скольким семьям нужна помощь. Также наличие долговых обязательств, условия проживания, сохранено ли за военнослужащим рабочее место – всего 26 пунктов.