Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 ноября 2022 22:21

В Адыгее работают пункты приема гуманитарной помощи

Они открыты на базах школ и детских садов
Мария ЧАЛАЯ
В Майкопе продолжают работать пункты приема гуманитарной помощи. Фото: пресс-служба администрации Майкопа.

В Майкопе продолжают работать пункты приема гуманитарной помощи. Фото: пресс-служба администрации Майкопа.

В Адыгее работают пункты приема гуманитарной помощи. Они открыты для военнослужащих и их семей в Майкопе на базах школ и детских садов.

- Чаще всего в пункты приема приносят продукты питания длительного хранения, сухое детское питание, сладости, книги. Также гигиенические и медицинские товары, канцелярские принадлежности, средства по уходу за детьми и личной гигиены, новую одежду для детей и взрослых, - сообщили в городском штабе акции #МЫВМЕСТЕ.

Также работает единый муниципальный штаб. Он расположен по адресу улица Димитрова, 13.