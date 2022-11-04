В Майкопе продолжают работать пункты приема гуманитарной помощи. Фото: пресс-служба администрации Майкопа.

В Адыгее работают пункты приема гуманитарной помощи. Они открыты для военнослужащих и их семей в Майкопе на базах школ и детских садов.

- Чаще всего в пункты приема приносят продукты питания длительного хранения, сухое детское питание, сладости, книги. Также гигиенические и медицинские товары, канцелярские принадлежности, средства по уходу за детьми и личной гигиены, новую одежду для детей и взрослых, - сообщили в городском штабе акции #МЫВМЕСТЕ.

Также работает единый муниципальный штаб. Он расположен по адресу улица Димитрова, 13.