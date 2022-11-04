На банковских счетах жителей Адыгеи увеличились накопления Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Адыгее жители увеличили накопления на банковских счетах на 6,5%. Общая сумма денег составила 39,4 миллиарда рублей. Из них 30 миллиардов рублей занимают сбережения граждан без учета счетов эскроу.

- Преимущественно это связано с неоднократным снижением Банком России ключевой ставки в апреле-сентябре. Также c усилением конкуренции на финансовом рынке, - сообщил управляющий Отделением Банка России – Национальным банком по Адыгее Сергей Самойленко.

Уточняется, что 97% достигла доля вкладов в рублях в регионе. На счетах бизнеса накопления увеличились на 22%. На расчетных счетах индивидуальных предпринимателей - на 4,3%.