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НовостиОбщество3 ноября 2022 22:38

В Адыгее жители увеличили накопления на банковских счетах на 6,5%

Общая сумма денег составила 39,4 млрд рублей
Мария ЧАЛАЯ
На банковских счетах жителей Адыгеи увеличились накопления

На банковских счетах жителей Адыгеи увеличились накопления

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Адыгее жители увеличили накопления на банковских счетах на 6,5%. Общая сумма денег составила 39,4 миллиарда рублей. Из них 30 миллиардов рублей занимают сбережения граждан без учета счетов эскроу.

- Преимущественно это связано с неоднократным снижением Банком России ключевой ставки в апреле-сентябре. Также c усилением конкуренции на финансовом рынке, - сообщил управляющий Отделением Банка России – Национальным банком по Адыгее Сергей Самойленко.

Уточняется, что 97% достигла доля вкладов в рублях в регионе. На счетах бизнеса накопления увеличились на 22%. На расчетных счетах индивидуальных предпринимателей - на 4,3%.