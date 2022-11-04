Что произошло за ночь 4 ноября в Краснодарском крае: мобилизованному мужчине, не получившему выплаты, перечислят деньги

Мобилизованному мужчине, не получившему выплаты, перечислят деньги.

«Комсомольская правда» - Кубань» рассказывает последние новости, которые произошли за ночь 4 ноября в Краснодарском крае.

Мобилизованному жителю Кубани перечислят деньги за выполнение боевых задач. Повестку он получил еще в октябре, тогда ему пообещали выплаты. Но средства так и не пришли. В оперштабе края рассказали, что ситуацию уже разрешили.

Полицейские задержали сотрудника ФК «Краснодар». В отношении мужчины проводили расследование.

Самолет, летевший в Уфу, вернули в аэропорт Сочи. Причиной стала трещина на лобовом стекле.

На Кубани пропал 56-летний мужчина. Его разыскивают в станице Новотитаровской.

Жители Кубани собрали более 16 млн рублей для участников СВО. Средства перечисляют в рамках акции «Своих не бросаем».