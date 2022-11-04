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НовостиОбщество4 ноября 2022 5:09

Что произошло за ночь 4 ноября в Краснодарском крае: мобилизованному мужчине, не получившему выплаты, перечислят деньги

Что произошло за ночь 4 ноября в Краснодарском крае
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Мобилизованному мужчине, не получившему выплаты, перечислят деньги.

Мобилизованному мужчине, не получившему выплаты, перечислят деньги.

«Комсомольская правда» - Кубань» рассказывает последние новости, которые произошли за ночь 4 ноября в Краснодарском крае.

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