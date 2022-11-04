Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил жителей края с Днем народного единства. Этот праздник традиционно с 2005 года отмечается 4 ноября. К землякам глава региона обратился в своем Telegram-канале. Он опубликовал обращение, в котором подчеркнул значение праздника.

- Наш край — часть большой, дружной семьи России, в которую мы с радушием приняли жителей новых территорий, - написал глава Краснодарского края. - Мы еще раз убеждаемся — только вместе мы сможем преодолеть любые трудности, защитить суверенитет нашей страны и противостоять всем вызовам и угрозам.

По словам Вениамина Кондратьев, Кубань по-прежнему остается надежной опорой государства. В Краснодарском крае живут представители более 140 национальностей.

- Всем землякам желаю благополучия и успехов во всех начинаниях на благо России и Краснодарского края! - добавил Вениамин Кондратьев.

СПРАВКА «КП»

Праздник отмечают в России 4 ноября. В этот день в 1612 году народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.