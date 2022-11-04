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НовостиОбщество4 ноября 2022 5:42

Погода в Сочи 4 ноября 2022: курорт зальют дожди

В Сочи 4 ноября будет дождливо и похолодает до +14 градусов
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Дождь будет идти весь день.

Дождь будет идти весь день.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Черноморском побережье испортилась погода. День народного единства сочинцам и гостям придется провести под зонтиками. В Сочи 4 ноября будет дождливо, а еще похолодает.

По прогнозам, осадки ожидаются в течение всего дня. Температура воздуха днем выше +14 градусов не поднимется. В ночные часы будет еще холоднее - около 9 градусов. Ветер при этом слабый - около двух метров в секунду.

А вот на вершинах Красной Поляны уже наступила зима - в горах прогнозируют мокрый снег. 4 ноября там будет идти снег. Днем температура держится на отметке около нуля. А ночью ударит мороз.