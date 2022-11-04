Погода в Краснодаре 4 ноября 2022: в город придет потепление

Погода в День народного единства порадует краснодарцев. Фото: Андрей АБРАМОВ

В атмосфере над югом Европейской России продолжат господствовать ветры северных румбов. Это означает, что на территорию региона поступит холодный воздух. Но 4 ноября отметки жителей города все же порадуют. В Краснодаре днем воздух прогреется до +16 градусов, при этом в ночные часы значения понизятся до 5-7 градусов.

- Днем без осадков, ветер западной четверти 4-9 метров в секунду, - сообщают «КП» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм ртутного столба, что выше нормы.

Напомним, ранее синоптики дали неутешительный прогноз погоды на ноябрьские праздники в Краснодарском крае. На Кубани в выходные ожидаются густой туман и температурные качели.