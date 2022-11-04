Мэр Сочи Алексей Копайгородский поздравил жителей курорта с Днем народного единства

Алексей Копайгородский. Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Сочи, как и по всей России, отмечают День народного единства. Праздник, который тесно связан с историей страны. Мэр Сочи Алексей Копайгородский поздравил жителей курорта. К землякам глава города обратился в своих соцсетях. В своем обращении он отметил, что мощь и величие России невозможны без единения и согласия.

- История нашей страны имеет немало примеров, когда на защиту родной земли поднимался весь народ, независимо от национальности и вероисповедания, - написал Алексей Копайгородский. - Во все времена людей объединяли преданность и любовь к Родине. По словам мэра, Сочи - один из самых многонациональных городов России.

- Этот день мы встречаем с глубоким чувством единения всех сочинцев, всех россиян! - добавил Алексей Копайгородский. - В уверенности, что мы идем по единственно верному пути, заданному президентом России.

Глава Сочи также отметил, что пути укрепления суверенитета, наших духовно-нравственных ценностей, уважения к своей великой истории продолжат наши дети, опираясь на опыт прошлого.

Напомним, День народного единства утвержден в честь исторических событий 1612 года. Тогда всенародное ополчение освободило русскую землю от польских захватчиков и положило конец Смутному времени. Эта победа послужила мощным импульсом для объединения и возрождения нашего государства.