В Армавире в День народного единства пройдет автопробег

В Армавире в День народного единства пройдет автопробег. Стать его участником может абсолютно каждый, у кого есть машина. Как уточняется, колонна из автомобилей во главе с легковушками красного, синего и белого цветов проедет по улицам города.

- Место сбора - автомобильная парковка напротив железнодорожного вокзала № 2 и Школы искусств, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Армавира.

Сбор участников в 13:00. Начало самого шествия стартует в 14:00.

Задать вопросы можно по телефону: +7 902 405-00-04.

Напомним, в Сочи в честь праздника подготовили обширную программу различных мероприятий. А в Краснодаре 4 ноября проведут патриотический фестиваль.