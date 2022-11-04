Максим Слюсарев и Вера Галушко поздравили жителей Краснодара с Днем народного единства

Основные мероприятия в честь праздника пройдут в краевой столице. Фото пресс-службы администрации Краснодара

День народного единства - большой праздник для всех. Ведь он касается каждого. Потому 4 ноября организуют свыше двух тысяч тематических мероприятий. А с самого утра жителей Краснодарского края поздравляют губернаторы и главы городов. К жителям кубанской столицы обратились и. о. главы города Максим Слюсарев и председатель гордумы Вера Галушко. Они отметили, что этот праздник неразрывно связан с историей и судьбой России.

- Когда Россия отстаивает свое место, свои интересы на мировой арене, борется с нацизмом и терроризмом, мы, как и всегда, должны быть едины, - сказал Максим Слюсарев.

Он отметил, что важно преодолевать все трудности и испытания вместе.

На сегодня в кубанской столице проживают представители свыше 120 национальностей и народов.

- Это является основой, на которой строится благополучие города, - добавил и. о. главы Краснодара.

Вера Галушко также подчеркнула - единство народов во многом является залогом процветания России.

- Жителям родной Кубани, на которой воедино переплелись культура, традиции, исторические судьбы представителей многих народов, хочу пожелать мира, добра, дружбы, взаимопонимания, - поздравила председатель гордумы.