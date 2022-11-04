Новую школу построили на разных уровнях. Фото: администрации края.

В Сочи готовится к открытию первая школа в микрорайоне Мамайка. Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал в своих социальных сетях.

Целое поколение выросло, так и не дождавшись строительства учебного заведения. Идеи оставались только на словах, а дети ездили на автобусе в школу в другой район. Сдвинуть с мертвой точки ситуацию смог глава Сочи Алексей Копайгородский.

- Здание рассчитано на 800 мест и состоит из восьми корпусов. Создали комфортные условия для учебы, занятий спортом, - написал губернатор Вениамин Кондратьев. - Также будут работать разнообразные кружки и секции, творческие лаборатории и детское ТВ.

А летом здесь заработает оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием.

Свои двери учебное заведение распахнет 4 ноября. В честь долгожданного открытия для будущих учеников и их родителей устроили концерт.