Для водителей есть пункты обогрева. Фото: администрации Краснодарского края.

В очереди на Керченскую переправу 4 ноября стоят 168 большегрузов. Они собрались на перехватывающих стоянках в Темрюкском районе. Об этом сообщают в администрации Краснодарского края.

- На местах работают волонтеры, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона. - Они раздают бесплатное горячее питание, воду.

Кроме того, для водителей есть пункты обогрева. В регионе действует ограничение проезда к Керченской паромной переправе. Вот уже больше недели машины с неприоритетными грузами направляют на полуостров по альтернативному маршруту.

Правила и условия разъясняют водителям на десяти постах ДПС, - напоминают в краевой администрации. - Также отправить груз в Крым можно по железной дороге.

ВАЖНО!

Поддержку грузоотправителей круглосуточно ведут по горячей линии РЖД 8-800-775-40-12.