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НовостиОбщество4 ноября 2022 9:26

В очереди на Керченскую переправу 4 ноября стоят 168 большегрузов

Это грузовики с продуктами и товарами первой необходимости
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Для водителей есть пункты обогрева. Фото: администрации Краснодарского края.

Для водителей есть пункты обогрева. Фото: администрации Краснодарского края.

В очереди на Керченскую переправу 4 ноября стоят 168 большегрузов. Они собрались на перехватывающих стоянках в Темрюкском районе. Об этом сообщают в администрации Краснодарского края.

- На местах работают волонтеры, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона. - Они раздают бесплатное горячее питание, воду.

Кроме того, для водителей есть пункты обогрева. В регионе действует ограничение проезда к Керченской паромной переправе. Вот уже больше недели машины с неприоритетными грузами направляют на полуостров по альтернативному маршруту.

Правила и условия разъясняют водителям на десяти постах ДПС, - напоминают в краевой администрации. - Также отправить груз в Крым можно по железной дороге.

ВАЖНО!

Поддержку грузоотправителей круглосуточно ведут по горячей линии РЖД 8-800-775-40-12.