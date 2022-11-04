133 случая заболевания COVID-19 зафиксировано 4 ноября на Кубани

За последние сутки из клиник выписано 189 человек. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Краснодарском крае подтвердили 133 случая заболевания COVID-19. В их числе - шесть детей. Самому маленькому пациенту - всего пять месяцев. Об этом сообщают в оперативном штабе Кубани.

Лидер по числу новых случаев за сутки - Краснодар (+71). В Тимашевском районе зафиксировали 7 заболевших. По 5 инфицированных в Каневском и Северском районах, по 4 - в Сочи и Кавказском муниципалитете.

- В Динском, Кущевском и Приморско-Ахтарском районах по три положительных теста на коронавирус, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе региона. - По двое заразились в Новороссийске, Горячем Ключе, Белоглинском, Ейском, Лабинском, Староминском и Туапсинском муниципалитетах.

За последние сутки из клиник выписано 189 человек. Также известно, что число погибших с подтвержденным коронавирусом увеличилось до 11096 (за последние 24 часа скончался еще один пациент).

- В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся пять жителей, - уточняют в минздраве Кубани. - Продолжают стационарное лечение с подозрением на ковид 98 человек, подтвержден диагноз у 96.

Амбулаторно лечатся 895 человек, в том числе 634 жителя с COVID-19 – на дому.