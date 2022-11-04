Голосование за эскиз граффити на фасаде Муниципального концертного зала Краснодара завершается

Краснодарский райтер предлагает и такой вариант рисунка. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

Голосование за эскиз новых граффити на фасаде Муниципального концертного зала Краснодара завершается. Об этом сообщают в мэрии города.

Напомним, в ноябре 2019-го итальянский художник Луидже Мураторе предложил тогдашнему мэру Краснодара Евгению Первышову бесплатно украсить своим муралом стену Муниципального концертного зала. Но пандемия прервала его работу. Граффити остались незаконченными. Завершить начатое вызвался краснодарский райтер Георгий Куринов. Он создал несколько эскизов, за которые и предложили проголосовать краснодарцам.

- Просим жителей активно принимать участие в голосовании и сделать свой выбор, чтобы будущие граффити действительно радовали горожан, — сказал глава управления по делам молодежи Сергей Мальцев.

Выбрать понравившийся вариант можно до конца 4 ноября на сайте.